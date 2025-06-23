Baza: в Тульской области расстреляны директор колледжа олимпийского резерва

Директор колледжа олимпийского резерва расстрелян в Тульской области.
Глава Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксенов погибли в результате стрельбы в Тульской области. Их тела с огнестрельными ранениями обнаружили в автомобиле на трассе, пишут СМИ.
«В автомобиле обнаружены двое мужчин с огнестрельными ранениями. Прибывшие врачи не смогли их спасти», — пишет telegram-канал Baza.
На месте преступления продолжают работать оперативные службы. Известно, что Евгений Аксенов ранее служил следователем, а в последнее время представлял интересы Александра Архипова в качестве адвоката. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и уже начали опрашивать возможных свидетелей. Официальных комментариев от следственных органов пока не поступало.