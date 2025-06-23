Baza: в Тульской области расстреляны директор колледжа олимпийского резерва

На месте преступления продолжают работать оперативные службы. Известно, что Евгений Аксенов ранее служил следователем, а в последнее время представлял интересы Александра Архипова в качестве адвоката. Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего и уже начали опрашивать возможных свидетелей. Официальных комментариев от следственных органов пока не поступало.