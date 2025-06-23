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Неизвестные до смерти избили главу организации «Ростов без наркотиков» Горяинова

Глава областной общественной организации ростовского региона «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов скончался в воскресенье, 22 июня. По словам его матери, за день до этого кто-то жестоко избил его.

Глава областной общественной организации ростовского региона «Ростов без наркотиков» Станислав Горяинов скончался в воскресенье, 22 июня. По словам его матери, за день до этого кто-то жестоко избил его.

Мужчине позвонили и попросили выйти на улицу. Домой Горяинов вернулся в крови. Несмотря на тяжелое состояние, он отказался от госпитализации и вскоре скончался. Судебно-медицинской экспертизе пока только предстоит установить причину смерти.

Причем общественник так и не успел рассказать, что произошло на улице.

Похороны запланированы на 25 или 26 июня и пройдут в селе Большие Салы на новом Ростовском кладбище, передает портал donnews.ru.

Организация, которой управлял Горяинов появилась в 2007 году. Основная цель ее деятельности — помощь наркозависимым и их близким.

9 февраля в Новосибирске после драки госпитализировали спортивного комментатора Романа Скворцова. Журналист получил травмы в результате конфликта, защищая своего друга. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Подробности о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».