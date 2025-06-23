Неизвестные до смерти избили главу организации «Ростов без наркотиков» Горяинова

9 февраля в Новосибирске после драки госпитализировали спортивного комментатора Романа Скворцова. Журналист получил травмы в результате конфликта, защищая своего друга. В связи с этим было возбуждено уголовное дело. Подробности о произошедшем — в материале «Вечерней Москвы».