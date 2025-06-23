Иран атаковал военную базу США в Ираке

«Иран действительно осуществил ракетную атаку по американской базе в Ираке, предварительно проинформировав Катар. Такая координация была направлена на то, чтобы минимизировать потери и избежать непредвиденных последствий удара», — пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. По данным телеканала, атака пришлась на авиабазу Аль-Удейд. Источник канала отметил, что среди военнослужащих США нет пострадавших. Власти Катара заявили, что их системы ПВО перехватили часть выпущенных ракет.