Иран атаковал военную базу США в Ираке

Иран выпустил ракеты по американской базе в Ираке.
Иран выпустил ракеты по американской военной базе на территории Ирака. Перед атакой власти Ирана заранее уведомили Катар о готовящемся ударе. Об этом сообщают зарубежные СМИ.
«Иран действительно осуществил ракетную атаку по американской базе в Ираке, предварительно проинформировав Катар. Такая координация была направлена на то, чтобы минимизировать потери и избежать непредвиденных последствий удара», — пишет CNN со ссылкой на американского чиновника. По данным телеканала, атака пришлась на авиабазу Аль-Удейд. Источник канала отметил, что среди военнослужащих США нет пострадавших. Власти Катара заявили, что их системы ПВО перехватили часть выпущенных ракет.
Ранее URA.RU сообщало, что Пентагон подтвердил ракетную атаку на американскую военную базу в Катаре. Снаряды малой и средней дальности были запущены с территории Ирана. В ведомстве уточнили, что в результате удара никто из американского персонала не пострадал.