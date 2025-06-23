В Самаре возбудили дело после стрельбы у бара «Руки Вверх»

Подозреваемый в покушении на убийство скрылся, его, по предварительным данным, задержали.
22 июня в половине шестого утра около бара «Руки Вверх», который расположен «у подножия» здания правительства Самарской области, вспыхнул конфликт. По данным следствия, один из участников — 31-летний ранее судимый уроженец Таджикистана — выстрелил из травматического оружия в голову местному жителю.
В итоге пострадавший был госпитализирован с огнестрельным ранением в голову, врачи извлекли из мягких тканей его головы пулю травматического пистолета.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ).
Как пишут телеграм-каналы, нападавшие скрылись на черном Infinity без госномеров, но позже полиция задержала и машину, и нескольких подозреваемых.
Дело взято на особый контроль прокуратурой Ленинского района Самары. Руководство СУ СК РФ по Самарской области также курирует расследование: по данным официального канала СУ СК России по Самарской области, с задержанными уже ведутся следственные действия.
Инцидент вызвал волну возмущения среди жителей в соцсетях. Многие отмечают учащение подобных случаев и требуют ужесточить контроль за мигрантами с криминальным прошлым.
Следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.
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