В Самаре возбудили дело после стрельбы у бара «Руки Вверх»

22 июня в половине шестого утра около бара «Руки Вверх», который расположен «у подножия» здания правительства Самарской области, вспыхнул конфликт. По данным следствия, один из участников — 31-летний ранее судимый уроженец Таджикистана — выстрелил из травматического оружия в голову местному жителю.