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Министр обороны Ирана поговорил с Белоусовым и пообещал наказать всех агрессоров

Министр обороны Ирана Амир Насирзаде поговорил по телефону со своим российским коллегой Андреем Белоусовым. Об этом заявили в Минобороны Ирана. Официальной информации от российского оборонного ведомства пока не последовало.

Глава Минобороны РФ связался с коллегой из Ирана.

Министр обороны Ирана Амир Насирзаде поговорил по телефону со своим российским коллегой Андреем Белоусовым. Об этом заявили в Минобороны Ирана. Официальной информации от российского оборонного ведомства пока не последовало.

Глава оборонного ведомства Ирана поблагодарил Россию за поддержку. Он заявил, что «всеми способами будет стремиться наказать агрессора», сообщает агентство Tasnim.

Ранее Иран ударил ракетами по военной базе США Аль-Удейд в Катаре. Объявлен режим повышенный готовности на базах США в других государствах Персидского залива.