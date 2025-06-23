Бахрейн, Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили о закрытии воздушного пространства

Международный сервис для отслеживания воздушных судов Flightradar, основываясь на данных о маршрутах полетов и аудиозаписях радиопереговоров с авиадиспетчерской службой, на своей странице в соцсети X* сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты также закрыли свое воздушное пространство.