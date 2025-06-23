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Бахрейн, Ирак, Кувейт и ОАЭ объявили о закрытии воздушного пространства

Решение принято на фоне эскалации на Ближнем Востоке.

Источник: Аргументы и факты

Власти Бахрейна, Ирака и Объединенных Арабских Эмиратов сообщили, что воздушное пространство над странами временно закрывается.

«Управление гражданской авиации при министерстве транспорта и связи объявило о временной приостановке движения в воздушном пространстве Королевства», — сообщает госагентство Бахрейна BNA.

В ведомстве пояснили, что решение принято в качестве меры безопасности на фоне эскалации в регионе.

Решение о закрытии воздушного пространства также принял Минтранс Ирака, передает Mehr News.

Временно закрывает воздушное пространство до дальнейшего уведомления Кувейт, сообщает Reuters.

Международный сервис для отслеживания воздушных судов Flightradar, основываясь на данных о маршрутах полетов и аудиозаписях радиопереговоров с авиадиспетчерской службой, на своей странице в соцсети X* сообщил, что Объединенные Арабские Эмираты также закрыли свое воздушное пространство.

Ранее закрыть воздушное пространство с целью обеспечить безопасность местных жителей и туристов принял Катар.

Напомним, Тегеран после атаки США на иранские ядерные объекты начал военную операцию, выпустив по американской базе Аль-Удейд в Катаре десять ракет, и одну — по базе в Ираке.

* Бывшая соцсеть Twitter, заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.