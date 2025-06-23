Пентагон подтвердил ракетную атаку на американскую военную базу в Катаре.
Пентагон подтвердил атаку на базу в Катаре. В результате иранского удара США не зафиксировали пострадавших или погибших среди своих военнослужащих. Об этом рассказал телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника.
«Мы не зафиксировали никаких потерь среди американских войск в Катаре в результате иранской ракетной атаки [на базу Эль-Удейд]», — приводит слова источника Al Jazeera. Кроме этого, Министерство обороны США сообщило, что американская военная база, расположенная в Катаре, подверглась ракетному обстрелу малой и средней дальности, запуск которых был произведен с территории Ирана.
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Ранее стало известно, что из-за иранской атаки по американской военной базе ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. В официальном заявлении, опубликованном иранскими силами, говорится, что Корпус стражей исламской революции нанес по базе Эль-Удейд в Катаре «разрушительный и мощный» ракетный удар в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» — в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты. Между тем Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы и предоставить возможность эвакуироваться непричастным. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.