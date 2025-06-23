Baza: Главу новомосковского колледжа олимпийского резерва застрелили под Тулой

Главу новомосковского колледжа олимпийского резерва Александра Архипова застрелили в Тульской области. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Вместе с ним также убили его адвоката Евгения Аксенова, который до этого работал в должности следователя. Тела с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский, находящихся вблизи города Узловая.
Источники утверждают, что на момент обнаружения оба мужчины были еще живы. Тем не менее, прибывшие позже врачи констатировали смерть. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы, говорится в публикации.
Вечером того же дня стало известно, что главу областной общественной организации ростовского региона «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова до смерти избили неизвестные. После побоев общественник некоторое время оставался в сознании, но так и не успел рассказать, что произошло.
Несколькими днями ранее в деревне Юкки Всеволожского района было найдено тело вице-губернатора Ленинградской области Игоря Петрова с огнестрельным ранением. Предполагается, что Петров чистил оружие и случайно произвел выстрел.