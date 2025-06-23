Венгрия отказалась поставлять Киеву оружие, а Каллас похвасталась выполнением плана: главное об СВО на 23 июня

Личности подозреваемых в убийстве Жарова не раскрываются из-за тайны следствия (архивное фото).
Сегодня, 23 июня, в Курской области были задержаны подозреваемые в убийстве начальника военной полиции Алексея Жарова, который погиб 22 июня при попытке задержать мародеров. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн. Он также выразил соболезнования родственникам и близким погибшего.
Помимо этого, в Польше было предотвращено покушение на президента Украины Владимира Зеленского. К организации нападения был причастен польский пенсионер, завербованный несколько лет назад. Также сегодня Сербия прекратила любые поставки своих боеприпасов другим странам, после того российская разведка обвинила Белград в поставках вооружения Киеву. Главное об СВО к 23 июня — в материале URA.RU.
В Курской области убит начальник полиции.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ’Жара" вышел против мародеров и не вернулся: что известно о гибели начальника полиции в Судже.
Накануне, 22 июня, в Суджанском районе Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным «Жара», пытавшийся задержать мародеров. Подозреваемые в убийстве уже задержаны, их личности не раскрываются. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что Жаров будет посмертно представлен к награде за смелую службу Родине. Жаров служил в военной полиции несколько лет, пользовался уважением жителей и коллег за свою поддержку и мужество. Депутат Курской Думы Алексей Золотарев отметил его отвагу и преданность долгу, подчеркнув, что имя Жарова останется в сердцах людей как пример патриотизма.
В СВР РФ обвинили Сербию в поставках боеприпасов ВСУ.
Российская служба внешней разведки заявила, что Сербия осуществляет поставки военной продукции на Украину, используя схемы с отправкой комплектующих, которые собираются в Чехии и Болгарии. По данным ведомства, сербские производители осведомлены о конечных получателях и возможности использования этих боеприпасов против российских военных и гражданских лиц.
В СВР выразили сожаление по поводу того, что Сербия, несмотря на декларируемый нейтралитет, продолжает поставки своих боеприпасов и тем самым, по мнению ведомства, наносит «удар в спину» России. В ответ на эту ситуацию президент Сербии Александр Вучич объявил о временном прекращении экспорта вооружений в другие страны.
Евросоюз выполнил 80% плана по поставке Украине двух миллионов боеприпасов.
Каллас призвала страны ЕС увеличить поставки боеприпасов Украине, чтобы успеть выполнить план до конца годаФото: Официальный сайт президента Украины.
На данный момент выполнено 80% инициативы ЕС по поставке Украине двух миллионов боеприпасов. Об этом сообщила глава внешнеполитического ведомства ЕС Кая Каллас. Она отметила, что необходимо сделать больше для достижения цели до конца года.
Инициатива была принята в ответ на начало украинского конфликта и направлена на укрепление ее обороноспособности. В Кремле не раз заявляли, что поставки оружия Украине не изменят ситуацию, и будут только препятствовать мирному разрешению. Глава МИД России Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы с вооружением для Украины будут являться законной целью для России.
Венгрия отказалась выделять Киеву новую военную помощь.
Венгрия больше не будет выделять Украине дополнительные средства и участвовать в новых программах помощи, заявил глава МИД Петер Сийярто. Он подчеркнул, что страна не готова отправлять деньги на Украину и не поддержит новые поставки оружия или военные операции.
Сийярто также отметил, что в этом году ЕС выделил Украине 10 тысяч миллиардов форинтов (около 24,8 млрд евро), но этих средств недостаточно. Он также указал, что ранее обещанные два миллиона боеприпасов Киев от Евросоюза так и не получил.
В Польше предотвратили покушение на Зеленского.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕПольский дедушка-шпион открыл охоту на Зеленского: кто сорвал покушение на президента Украины.
В Польше, в аэропорту Жешува, было предотвращено покушение на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщил глава СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ). Он отметил, что к организации нападения был причастен военный пенсионер из Польши с советскими взглядами, завербованный десятки лет назад. Малюк уточнил, что целью покушения было физическое устранение Зеленского с помощью FPV-дронов и снайперской винтовки. Операция по предотвращению покушения проводилась совместно польскими и украинскими спецслужбами.
ВС РФ нанесли удар по полигону в Одесской области.
Российские войска нанесли удар по военному полигону в Одесской области Украины. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев, отметив, что атака пришлась по военному объекту. Минобороны РФ пока не комментировало данную информацию. Кроме того, Лебедев сообщил о взрыве в районе военной базы в Черкасской области.
Российские войска ударили «Искандером» по центру подготовки ВСУ в Сумах.
ВС РФ с помощью «Искандера» уничтожили 100 боевиков ВСУФото: Официальный сайт Министерства обороны РФ.
Бойцы ВС РФ также нанесли удар ракетным комплексом «Искандер» по учебному центру ВСУ в районе Сум, где проходили подготовку мобилизованные украинские военнослужащие. По данным Минобороны РФ, в результате атаки уничтожено до 100 бойцов и до 14 единиц автомобильной и бронетехники, включая иностранную.
FPV-дроны уничтожили личный состав ВСУ в Запорожье.
Операторы FPV-дронов 58-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Днепр» нанесли прицельные удары по живой силе ВСУ на Ореховском направлении в Запорожской области. Атаки проводились по заранее разведанным координатам, что позволило эффективно поразить намеченные цели, передает Пятый канал.