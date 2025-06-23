Венгрия отказалась поставлять Киеву оружие, а Каллас похвасталась выполнением плана: главное об СВО на 23 июня

Накануне, 22 июня, в Суджанском районе Курской области погиб начальник военной полиции Алексей Жаров с позывным «Жара», пытавшийся задержать мародеров. Подозреваемые в убийстве уже задержаны, их личности не раскрываются. Врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщил, что Жаров будет посмертно представлен к награде за смелую службу Родине. Жаров служил в военной полиции несколько лет, пользовался уважением жителей и коллег за свою поддержку и мужество. Депутат Курской Думы Алексей Золотарев отметил его отвагу и преданность долгу, подчеркнув, что имя Жарова останется в сердцах людей как пример патриотизма.