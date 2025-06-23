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Истребители, ПВО и вторжение в Ирак: что за база США, по которой ударил Иран

Иран нанес ракетный удар по крупнейшей военной базе США в регионе — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство в международном сообществе. Подробнее о значении базы для военного присутствия США на Ближнем Востоке читайте в материале URA.RU.

Иран ударил по авиабазе США в Катаре.

Иран нанес ракетный удар по крупнейшей военной базе США в регионе — авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Этот инцидент вызвал серьезное беспокойство в международном сообществе. Подробнее о значении базы для военного присутствия США на Ближнем Востоке читайте в материале URA.RU.

Стратегическое значение авиабазы Аль-Удейд.

Объект находится в центральной части катарской пустыни, к юго-западу от столицы государства Дохи, на расстоянии примерно 300 километров от южной границы с Ираном. Она считается ключевым центром воздушного командования и операций США в регионе Западной Азии. База обеспечивает координацию и управление воздушными операциями США в Ираке, Сирии, Афганистане и других странах региона.

История и инфраструктура базы.

База, по которой был нанесен удар, играет значительную роль в военных и охранных стратегиях СШАФото: Создано в Midjourney © URA.RU.

Строительство авиабазы началось в конце 1990-х годов, а официальное открытие состоялось в 2003 году. С тех пор Аль-Удейд сыграла важную роль в военных кампаниях США, в частности, в операции по вторжению в Ирак. База оснащена современными взлетно-посадочными полосами и инфраструктурой для обслуживания различных типов военной авиации.

Военный контингент и техника.

На базе дислоцируется крупнейшая группировка ВВС США в регионе — более 100 самолетов, включая стратегические бомбардировщики B-52, B-1, истребители F-16, F-15, F-22, а также разведывательные самолеты RC-135 и современные беспилотники. Кроме того, на Аль-Удейд размещены транспортные самолеты C-130 и C-17, а также самолеты-заправщики.

Системы противоракетной обороны.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕFox News: Трамп собрал срочное совещание из-за ударов Ирана по базам США.

Для защиты от возможных атак, включая иранские баллистические ракеты, на базе развернуты современные системы противоракетной обороны — комплексы THAAD и Patriot. Также используются системы радиолокационного наблюдения и сбора разведданных.

Международное сотрудничество и инвестиции.

Помимо американских военных, на Аль-Удейд присутствуют подразделения ВВС Катара и Великобритании. В 2024 году Катар инвестировал 10 миллиардов долларов в развитие инфраструктуры базы, что обеспечило пролонгацию американского присутствия еще на 10 лет.

Последствия удара и реакция.

Ракетный удар Ирана по Аль-Удейд стал одним из самых серьезных инцидентов в регионе за последние годы. Официальных данных о разрушениях и пострадавших на данный момент нет. Катар осудил действия Ирана.