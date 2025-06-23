Истребители, ПВО и вторжение в Ирак: что за база США, по которой ударил Иран

Строительство авиабазы началось в конце 1990-х годов, а официальное открытие состоялось в 2003 году. С тех пор Аль-Удейд сыграла важную роль в военных кампаниях США, в частности, в операции по вторжению в Ирак. База оснащена современными взлетно-посадочными полосами и инфраструктурой для обслуживания различных типов военной авиации.