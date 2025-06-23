Российские туристы застряли в Катаре

«По предварительным данным аналитиков АТОР, сейчас в Катаре могут находиться не более ста организованных туристов. Катар — не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами», — сообщили в ассоциации, передает РИА Новости.