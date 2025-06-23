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Российские туристы застряли в Катаре

В Катаре на данный момент пребывают около 100 организованных туристов из России. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Около сотни российских туристов находятся в Катаре.

В Катаре на данный момент пребывают около 100 организованных туристов из России. Об этом сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«По предварительным данным аналитиков АТОР, сейчас в Катаре могут находиться не более ста организованных туристов. Катар — не массовое курортное направление в летний сезон и в основном используется путешественниками как логистический хаб для перелетов стыковочными рейсами», — сообщили в ассоциации, передает РИА Новости.

В АТОР уточнили, что самостоятельных туристов и пассажиров с разными целями «может быть больше». Однако точное количество таких путешественников неизвестно.

Ранее Иран запустил ракеты по базам США в Катаре, сообщил портал Axios. Ранее разведка США предупреждала о возможном нанесении удара по американской военной базе Эль-Удейд. В частности, власти Кувейта временно закрыли небо из-за обострения ситуации в регионе.