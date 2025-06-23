Полиция в Дамаске задержала шесть человек по подозрению в теракте в церкви

Операции прошли в населенных пунктах Хараста и Кафр-Батна. «Арестованы лидер ячейки и пять элементов. Также убиты два преступника, один из которых был главным образом причастен к содействию проникновения террориста-смертника. Другой также готовился совершить террористический акт в одном из районов столицы», — цитирует МВД сирийское агентство SANA.