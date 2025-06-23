Reuters: Иран предупредил США о предстоящих атаках

Иран предупредил США о предстоящих атаках по американским военным объектам.
Иран заранее уведомил Соединенные Штаты о планируемых ударах по американским военным объектам, используя для передачи информации два дипломатических канала. Сообщение поступило за несколько часов до начала атак. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в ближневосточном регионе.
Согласно его сведениям, помимо Соединенных Штатов, Тегеран также в отдельном порядке уведомил руководство Катара, на территории которого расположена одна из целей для иранских ракетных ударов. В условиях обострения ситуации президент США Дональд Трамп, по данным телеканала NBC, контролирует возможные атаки со стороны Ирана на американские военные объекты не только в Катаре, но и на территории Ирака, Бахрейна, а также, вероятно, в других районах региона.
Ранее стало известно, что из-за иранской атаки по американской военной базе ОАЭ, Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Подобным образом поступило Министерство транспорта Ирака. Позже появилось сообщение, что Кувейт временно закрыл воздушное пространство. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров.
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В официальном заявлении, опубликованном иранскими силами, говорится, что Корпус стражей исламской революции нанес по базе Эль-Удейд в Катаре «разрушительный и мощный» ракетный удар в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» — в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты. Между тем Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы и предоставить возможность эвакуироваться непричастным. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.