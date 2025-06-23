Десятки россиян застряли в Бахрейне из-за атак Ирана на базы США

Ранее страны региона уже ограничивали воздушное сообщение из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке: авиаперевозчики были вынуждены отменять рейсы и корректировать маршруты после закрытия неба над Ираном и Израилем, а также из-за авиаударов и эскалации конфликта между этими государствами. Теперь временное закрытие воздушного пространства Бахрейна и ОАЭ вновь повлияло на маршруты российских туристов.