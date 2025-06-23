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CNN: Трамп не намерен отвечать Ирану на удары по базам США

В администрации главы Белого дома Дональда Трампа предполагали, что после недавних ударов Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам, Тегеран предпримет ответные шаги. В то же время президент США выступает против дальнейшего вмешательства американских военных в этом регионе. Об пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

Трамп не хочет усиления военного вмешательства в регион после ударов Ирана, пишет CNN.

В администрации главы Белого дома Дональда Трампа предполагали, что после недавних ударов Соединенных Штатов по иранским ядерным объектам, Тегеран предпримет ответные шаги. В то же время президент США выступает против дальнейшего вмешательства американских военных в этом регионе. Об пишет CNN, ссылаясь на высокопоставленного представителя Белого дома.

«Мы знали, что они ответят. У них был аналогичный ответ после Сулеймани (Касем Сулеймани — иранский военачальник, который погиб в результате авиаудара, нанесенного США в 2020 году — прим. URA.RU). Трамп не намерен наносить ответные удары Ирану после его “провалившейся” попытки возмездия», — рассказал чиновник.

Ранее стало известно, что из-за иранской атаки по американской военной базе ОАЭ, Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Подобным образом поступило Министерство транспорта Ирака. Позже появилось сообщение, что Кувейт временно закрыл воздушное пространство. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. На данный момент в Катаре находятся около сотни туристов из России.

НОВОСТЬ ПО ТЕМЕИран запустил ракеты по базам США в Катаре: онлайн-трансляция.

В официальном заявлении, опубликованном иранскими силами, говорится, что Корпус стражей исламской революции нанес по базе Эль-Удейд в Катаре «разрушительный и мощный» ракетный удар в рамках операции под названием «Хорошая весть о победе» — в ответ на атаку США на иранские ядерные объекты. Между тем Иран координировал атаку на американскую базу в Эль-Удейде с официальными лицами в Катаре и даже заранее предупредил о времени атаки, чтобы свести к минимуму жертвы и предоставить возможность эвакуироваться непричастным. Следить за развитием ситуации в Катаре можно в онлайн-трансляции URA.RU.

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