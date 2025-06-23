СК завел дело по факту двойного убийства директора колледжа и его адвоката

Оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Согласно имеющейся информации, Евгений Аксенов ранее занимал должность следователя, а в последнее время выступал адвокатом директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят установление всех обстоятельств случившегося и приступили к опросу потенциальных свидетелей. Следственные органы пока не предоставили официальных заявлений по данному инциденту.