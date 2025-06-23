СК завел дело по факту двойного убийства директора колледжа и его адвоката

СК возбудил уголовное дело по факту смерти двух человек.
Следственный комитет по Тульской области возбудил уголовное дело факту убийства двух человек, застреленных из огнестрельного оружия. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
«Вечером в одном из населенных пунктов Тульской области были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух лиц)», — сообщили в пресс-службе регионального следственного управления. Информацию предает РИА Новости.
Оперативные службы продолжают свою работу на месте происшествия. Согласно имеющейся информации, Евгений Аксенов ранее занимал должность следователя, а в последнее время выступал адвокатом директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят установление всех обстоятельств случившегося и приступили к опросу потенциальных свидетелей. Следственные органы пока не предоставили официальных заявлений по данному инциденту.