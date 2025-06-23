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Появилась версия убийства директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката

По одной из версий, перед убийством Глава колледжа олимпийского резерва Новомосковска Александр Архипов вместе с адвокатом Евгением Аксеновым, по одной из версий, участвовали в разборке по поводу долгов.

По одной из версий, перед убийством Глава колледжа олимпийского резерва Новомосковска Тульской Александр Архипов вместе с адвокатом Евгением Аксеновым, по одной из версий, участвовали в разборке по поводу долгов. Об этом пишет «База».

Убитые, по данным телеграм-канала, давали деньги под процент. В понедельник они должны были встретиться с очередными должниками в районе поселка Майский.

Во время встречи, вероятно, возникла ссора, в ходе которой директор колледжа и адвокат были застрелены.

Источники издания заявили, что убитые якобы звали с собой в бизнес и на разборку еще одного человека, однако тот от участия отказался.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство двух человек).

Ранее сообщалось, что Архипова и Аксенова с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на дороге недалеко от города Узловая. На момент обнаружения мужчины были еще живы, но прибывшие медики констатировали смерть.