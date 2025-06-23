В Железноводске мужчина открыл стрельбу по прохожим и животным. Видео

Мужчина начал стрельбу из окна.
В Железноводске Ставропольского края мужчина устроил стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. Злоумышленника задержали сотрудники правоохранительных органов, сообщает глава города Евгений Бакулин.
«Благодаря профессионализму и слаженным действиям сотрудников полиции, преступник был быстро задержан и находится сейчас в отделе. В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего», — написал глава города в официальном telegram-канале.
Ранее в Москве также был задержан мужчина, подозреваемый в попытке отравления животных на территории Московского зоопарка. Тогда подозрительные вещества были обнаружены сотрудниками учреждения, а злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. В обоих случаях правоохранительные органы оперативно отреагировали и проводят проверки по фактам противоправных действий в отношении людей и животных.