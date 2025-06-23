В Железноводске мужчина открыл стрельбу по прохожим и животным. Видео

Ранее в Москве также был задержан мужчина, подозреваемый в попытке отравления животных на территории Московского зоопарка. Тогда подозрительные вещества были обнаружены сотрудниками учреждения, а злоумышленника удалось вычислить по камерам видеонаблюдения. В обоих случаях правоохранительные органы оперативно отреагировали и проводят проверки по фактам противоправных действий в отношении людей и животных.