В Тульской области убили директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката

В Тульской области обнаружили убитыми директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Обнаружены тела директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», — говорится в сообщении.
По предварительным данным силовых структур, смерть мужчин наступила в результате огнестрельных ранений. Другие обстоятельства инцидента не уточняются.
В СК сообщили, что по факту убийства в Тульской области возбуждено уголовное дело.
Ранее KP.RU сообщал, что вице-губернатор Ленобласти Игорь Петров был найден мертвым в своем коттедже. Отмечается, что смерть наступила в результате несчастного случая — мужчина получил огнестрельное ранение.