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Машину расстреляли: появились детали убийства главы колледжа олимпрезерва под Тулой

Директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова застрелили в Тульской области. Telegram-канал «112» в понедельник, 23 июня, опубликовал детали громкого убийства.

Директора колледжа олимпийского резерва Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова застрелили в Тульской области. Telegram-канал «112» в понедельник, 23 июня, опубликовал детали громкого убийства.

Согласно предоставленной информации, мужчины двигались на автомобиле в сторону поселка Майский. Нападение произошло на трассе между Майским и населенным пунктом Роткинский.

Неизвестный начал стрелять по машине и смертельно ранил Аксенова и Архипова. При этом преступнику удалось скрыться.

Бригаду скорой помощи вызвали проезжавшие мимо автомобилисты. Однако прибывшие медики не успели спасти мужчин. Личность стрелка пока не установлена, говорится в публикации.

О самом убийстве стало известно вечером того же дня. На момент публикации материала сотрудники правоохранительных органов выясняли обстоятельства произошедшего. На месте работают оперативные службы.

В тот же день стало известно, что главу областной общественной организации ростовского региона «Ростов без наркотиков» Станислава Горяинова до смерти избили неизвестные. После побоев общественник некоторое время оставался в сознании, но так и не успел рассказать, что произошло.