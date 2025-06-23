Захарова рассказала о работе дипмиссий по помощи россиянам, оказавшимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Ранее стало известно, что из-за иранской атаки по американской военной базе ОАЭ и Бахрейн закрыли свое воздушное пространство для международных рейсов. Подобным образом поступило Министерство транспорта Ирака. Позже появилось сообщение, что Кувейт временно закрыл воздушное пространство. Катар выступил с осуждением иранской атаки, отметив, что страна оставляет за собой право прямого ответа. Кроме того, там призвали немедленно сесть за стол переговоров. На данный момент в Катаре находятся около сотни туристов из России. Следить за развитием ситуации на Ближнем Востоке можно в онлайн-трансляции URA.RU.