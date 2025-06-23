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Захарова рассказала о работе дипмиссий по помощи россиянам, оказавшимся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Российские дипломатические представительства продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы вернуть российских граждан из государств, оказавшихся в зоне конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По словам Захаровой, чтобы вернуть россиян домой, дипмиссии работают круглосуточно.

Российские дипломатические представительства продолжают работать в круглосуточном режиме, чтобы вернуть российских граждан из государств, оказавшихся в зоне конфликта между Ираном и Израилем. Об этом рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Наши точки (диппредставительства — прим. URA.RU) работают круглосуточно. И для того, чтобы наши туристы, специалисты, члены семей студенты, чтобы они могли вернуться домой, наши дипломаты работают в круглосуточном режиме», — сказала Захарова. Об этом дипломат заявила в прямом эфире проекта «Центральный канал» в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что российские дипломаты осуществляют свою деятельность не только в Иране и Израиле. Работа также ведется и в соседних с ними государствах — Азербайджане и Армении, с целью обеспечить транзитное возвращение российских граждан в Россию.

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