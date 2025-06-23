Мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим и животным в Железноводске

Мужчина открыл стрельбу из окна по прохожим и животным в городе Железноводск Ставропольского края. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил мэр города Евгений Бакулин.
— Ммужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник был быстро задержан и сейчас находится в полицейском участке. В настоящее время ведется проверка всех обстоятельств произошедшего, — говорится в Telegram-канале главы города.
Бакулин поблагодарил правоохранителей за оперативную работу.
30 марта 2025 года мужчина открыл огонь с крыши дома в Мурманске. Он стрелял по прохожим, окнам и машинам. Оперативники два часа пытались попасть на крышу, но выходы оказались забаррикадированы колючей проволокой. В последствии мужчину задержали, он был тяжело ранен в результате работы снайпера. «Вечерняя Москва» узнала подробности инцидента.