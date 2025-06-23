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Количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести

Oman Air (Оман) и EgyptAir (Египет) приостановили полеты в страны Персидского залива. Таким образом количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести. Об этом сообщают СМИ.

Еще две страны ограничили рейсы в страны Персидского залива.

Oman Air (Оман) и EgyptAir (Египет) приостановили полеты в страны Персидского залива. Таким образом количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести. Об этом сообщают СМИ.

«Авиакомпания Oman Air временно приостановила полеты в Манаму, Дубай, Кувейт и Доху и обратно на фоне региональных событий. EgyptAir приостанавливает все рейсы из Каира в страны Персидского залива из-за проблем безопасности в регионе», — сообщает CNN и пресс-служба EgyptAir.

Ранее массовые отмены и корректировки рейсов в страны Ближнего Востока уже затронули российские и зарубежные авиакомпании после эскалации конфликта в регионе, что привело к закрытию воздушного пространства над рядом государств и введению временных ограничений на полеты. Российские перевозчики и ряд иностранных компаний уже приостановили рейсы и изменили маршруты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.