Количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести

Ранее массовые отмены и корректировки рейсов в страны Ближнего Востока уже затронули российские и зарубежные авиакомпании после эскалации конфликта в регионе, что привело к закрытию воздушного пространства над рядом государств и введению временных ограничений на полеты. Российские перевозчики и ряд иностранных компаний уже приостановили рейсы и изменили маршруты, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.