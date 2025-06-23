«Две статьи на ровном месте»: Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша обратилась к Бастрыкину

Махмутова заявила о неправомерном задержании, утверждая, что её обманом заманили в отделение. Она также сообщила об ухудшении самочувствия и отсутствии необходимой медицинской помощи. Блогерша выразила недовольство длительным пребыванием в СК, которое составило восемь часов. Махмутова утверждает, что якобы получила телесные повреждения, и намерена зафиксировать их. По её словам, ей необоснованно предъявили обвинения по двум статьям.