Ричмонд
+34°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Две статьи на ровном месте»: Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша обратилась к Бастрыкину

Пожелавшая смерти бойцам спецоперации блогер из Иркутска Мария Махмутова записала видеообращение к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, в котором потребовала провести проверку своего «незаконного задержания». Об этом сообщает Мk.ru.

Источник: Life.ru

Махмутова заявила о неправомерном задержании, утверждая, что её обманом заманили в отделение. Она также сообщила об ухудшении самочувствия и отсутствии необходимой медицинской помощи. Блогерша выразила недовольство длительным пребыванием в СК, которое составило восемь часов. Махмутова утверждает, что якобы получила телесные повреждения, и намерена зафиксировать их. По её словам, ей необоснованно предъявили обвинения по двум статьям.

Напомним, что женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ. Когда полиция прибыла к девушке для ареста, та находилась внутри дома пьяная и с ножом в руках.