«Две статьи на ровном месте»: Пожелавшая смерти бойцам СВО блогерша обратилась к Бастрыкину

Махмутова заявила о неправомерном задержании, утверждая, что её обманом заманили в отделение. Она также сообщила об ухудшении самочувствия и отсутствии необходимой медицинской помощи. Блогерша выразила недовольство длительным пребыванием в СК, которое составило восемь часов. Махмутова утверждает, что якобы получила телесные повреждения, и намерена зафиксировать их. По её словам, ей необоснованно предъявили обвинения по двум статьям.
Напомним, что женщина, находясь за рулём, сняла видео, в котором открыто выразила пожелание смерти участникам СВО и заявила, что отпразднует их гибель бокалом вина. Помимо этого, она озвучила ряд высказываний, наносящих ущерб авторитету, репутации и доверию к ВС РФ. Когда полиция прибыла к девушке для ареста, та находилась внутри дома пьяная и с ножом в руках.