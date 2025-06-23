Под ударом — Аль-Удейд: Иран атаковал крупнейшую американскую базу в Катаре

Посольство России в Катаре рекомендовало гражданам РФ, находящимся в стране, сохранять спокойствие в связи с напряженной ситуацией в регионе, следить за сообщениями местных властей и официальных источников, избегать многолюдных мест и ограничить поездки по стране. В связи с этим Росавиация ввела запрет на полеты в и из аэропортов Израиля и Ирана, а также на пролеты над воздушным пространством Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Катаре находятся около 100 организованных российских туристов, а в Бахрейне — около 20−30 человек.