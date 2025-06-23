Под ударом — Аль-Удейд: Иран атаковал крупнейшую американскую базу в Катаре

ВВС Ирана атаковали военные базы США в Катаре и Ираке.
Вечером 23 июня Иран нанес ракетный удар по американским военным базам в Катаре и Ираке, выпустив не менее 10 ракет, в ответ на недавние атаки США на иранские ядерные объекты. Основной целью стала крупнейшая авиабаза США «Аль-Удейд». По данным СМИ, все ракеты были перехвачены системами ПВО, жертв среди людей нет.
Тегеран заранее предупредил Катар и США об ударах через дипломатические каналы, чтобы минимизировать жертвы. Власти Ирана назвали атаку ответом на агрессию США. После иранских бомбардировок американский лидер Дональд Трамп провел экстренное совещание. Ряд стран, включая Катар, Ирак и ОАЭ, осудили действия Ирана и закрыли воздушное пространство из-за угрозы эскалации. Подробнее — в материале URA.RU.
Что предшествовало удару Ирана по военным базам США.
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По информации The New York Times, Тегеран заранее уведомил катарские власти о планах нанести удары по американской военной базе в Катаре для минимизации возможных жертв среди гражданских. Иран также предупредил США о предстоящих атаках на американские объекты за несколько часов до их начала через дипломатические каналы.
На фоне роста напряженности катарские власти временно закрыли воздушное пространство, а американские и британские официальные лица порекомендовали своим гражданам оставаться в укрытиях. В разведке США предупредили, что Тегеран может использовать для удара крылатые и баллистические ракеты средней и малой дальности или беспилотники. Посольство США также ранее объявило о повышении уровня боевой готовности американских военных баз в регионе.
Сколько ракет было выпущено и какие базы США подверглись атаке.
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Иран начал операцию «Хорошая весть о победе», нанеся ракетный удар по американским военным объектам в Катаре. По данным портала Axios, было выпущено не менее 10 ракет. Основной целью стала крупнейшая авиабаза «Аль-Удейд», где расположено около 10 тысяч американских военных. По информации агентства Mehr, число иранских ракет, выпущенных по этой базе сопоставимо с количеством бомб, сброшенных США на Иран в ночь на 22 июня. Все ракеты были перехвачены катарскими системами ПВО.
Пентагон подтвердил, что по базе США в Катаре были выпущены ракеты малой и средней дальности. Жертв среди американского персонала нет, сообщает AlJazeera.
Агентство Tasnim news пишет, что еще одна иранская ракета была сбита на американской базе в Ираке. Также были зафиксированы взрывы в небе над Дохой. В ответ американские военные объекты в Ираке, Кувейте, Бахрейне и Сирии были приведены в повышенную боевую готовность.
Как отреагировали в мире на атаку Ирана по военным базам США.
Власти Ирана назвали базы США «занозой в боку».
Тегеран заявил, что не оставит без ответа ни одно «посягательство» на территориальную целостность страныФото: Роман Наумов © URA.RU.
После нанесения ударов иранские власти выступили с официальным заявлением. Они заявили, что это был ответ на «военную агрессию» США против иранских ядерных объектов. В заявлении сказано, что атака является четким сигналом для Вашингтона и его союзников, что Тегеран не оставит без ответа попытки нарушить его территориальную целостность.
Власти страны предупредили о том, что дальнейшее вмешательство в ирано-израильский конфликт приведет к «позорному бегству» США с Ближнего Востока. В сообщении также сказано, что эпоха безнаказанных военных действий завершена, и любое повторение агрессии ускорит уход американских сил из региона. Власти Ирана также отметили, что американские военные базы и другие военные объекты в регионе являются «занозой в боку этого милитаристского режима». После обстрела военной базы США в Катаре на улицах Тегерана прошли масштабные празднования, пишет Al Mayadeen.
Трамп созвал экстренное совещание после ударов Ирана по базам США.
По словам Трампа, ядерные объекты, по которым США ударили в ночь на 22 июня, полностью уничтоженыФото: Official White House / Joyce N. Boghosian.
Президент США Дональд Трамп провел внеочередное совещание с руководством страны после ударов Ирана по американским военным объектам в Ираке и Катаре, сообщает Fox News со ссылкой на сообщение в соцсети X. В заявлении на платформе Truth Social Трамп написал, что объекты в Иране были полностью уничтожены, и лишь недостоверные СМИ могут утверждать обратное. По информации CNN, после неудачной попытки возмездия со стороны Ирана Трамп не планирует наносить новые удары. При этом администрация США была готова к ответным действиям Тегерана после атак на иранские ядерные объекты на прошлых выходных.
Катар осудил атаки Ирана и оставил за собой право на прямой ответ.
МИД Катара резко осудил иранский удар по авиабазе Эль-Удейд, расценив его как серьезное нарушение суверенитета и международного права. Ведомство подчеркнуло, что подобные действия угрожают региональной стабильности, и призвало к немедленному прекращению военных действий и возвращению к переговорам. Катар также оставил за собой право на адекватный ответ.
Посольство РФ попросило соотечественников в Катаре сохранять спокойствие.
В связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке Росавиация запретила полеты над рядом территорийФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
Посольство России в Катаре рекомендовало гражданам РФ, находящимся в стране, сохранять спокойствие в связи с напряженной ситуацией в регионе, следить за сообщениями местных властей и официальных источников, избегать многолюдных мест и ограничить поездки по стране. В связи с этим Росавиация ввела запрет на полеты в и из аэропортов Израиля и Ирана, а также на пролеты над воздушным пространством Израиля, Иордании, Ирака, Ирана и Катара. По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), сейчас в Катаре находятся около 100 организованных российских туристов, а в Бахрейне — около 20−30 человек.
ОАЭ осудили удар Ирана и призвали к деэскалации.
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) осудили удар Ирана по американской базе в Катаре. Власти страны также призвали к прекращению эскалации в регионе, сообщает агентство WAM.
Власти Бахрейна призвали граждан ограничить поездки.
Власти Бахрейна, учитывая рост военной и политической напряженности в регионе, призвали граждан воздержаться от необязательных поездок по автодорогам для обеспечения их безопасности. Сообщение об этом было размещено на официальной странице министерства в социальной сети X.
Какие страны закрыли свое воздушное пространство.
Несколько стран Ближнего Востока закрыли свое воздушное пространство после иранских ударов по военным базам СШАФото: Вадим Ахметов © URA.RU.
Министерство транспорта Ирака объявило о временном закрытии воздушного пространства, аналогичные меры приняли Бахрейн, ОАЭ, Кувейт и ранее Катар. По сведениям Reuters, эти государства опасаются возможных ударов Ирана по американским военным объектам на своей территории.