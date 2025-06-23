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На Украине задержали мужчину, укутавшегося в российский флаг

Мужчина пришел с российским флагом на похороны украинского военного.

В селе Юзвин Винницкой области мужчину задержали на похоронах военнослужащего. Согласно информации издания «Говорит великий Львов», гражданин укутался в российский флаг.

В Telegram-канале издания сообщается, что мужчина появился на похоронной церемонии, укутавшись во флаг Российской Федерации. Местный житель заметил его, когда рассматривал цветы перед началом мероприятия.

В настоящее время задержанный находится в полиции, где проводятся следственные действия. Флаг и другие личные вещи изъяты. Ожидается, что его действиям будет дана правовая оценка.

Ранее сообщалось, что украинские граждане по-прежнему слушают российскую музыку, несмотря на борьбу киевского режима с русским языком.