В селе Юзвин Винницкой области мужчину задержали на похоронах военнослужащего. Согласно информации издания «Говорит великий Львов», гражданин укутался в российский флаг.
В Telegram-канале издания сообщается, что мужчина появился на похоронной церемонии, укутавшись во флаг Российской Федерации. Местный житель заметил его, когда рассматривал цветы перед началом мероприятия.
В настоящее время задержанный находится в полиции, где проводятся следственные действия. Флаг и другие личные вещи изъяты. Ожидается, что его действиям будет дана правовая оценка.
Ранее сообщалось, что украинские граждане по-прежнему слушают российскую музыку, несмотря на борьбу киевского режима с русским языком.