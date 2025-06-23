СК направил в Генпрокуратуру дело о теракте в «Крокус Сити Холле»

В марте 2024 года в концертном зале «Крокус Сити Холл» был совершен теракт, в результате которого погибло 149 человек, еще один человек числится пропавшим без вести, 609 получили ранения различной степени тяжести. Следственные органы завершили расследование уголовного дела в отношении 19 обвиняемых, материалы направлены прокурору для последующей передачи в суд. В то же время следственные действия в отношении двух предполагаемых организаторов и четырех соучастников продолжаются.