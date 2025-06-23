Курьера задержали по подозрению в многомиллионных хищениях в Ростове-на-Дону

По версии следствия, 10 июня пожилому жителю Ростова позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и контрольно-финансового ведомства, убедив его в необходимости задекларировать свои сбережения для «проверки на легальность». В тот же день к пенсионеру пришел «ответственный сотрудник», которому он передал свои накопления.