Курьера задержали по подозрению в многомиллионных хищениях в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону задержали 22-летнего жителя станицы Егорлыкской, которого подозревают в краже 2,3 миллиона рублей у 103-летнего пенсионера. Об этом сообщили в пресс-служба главка МВД России по Ростовской области.
По версии следствия, 10 июня пожилому жителю Ростова позвонили якобы сотрудники правоохранительных органов и контрольно-финансового ведомства, убедив его в необходимости задекларировать свои сбережения для «проверки на легальность». В тот же день к пенсионеру пришел «ответственный сотрудник», которому он передал свои накопления.
— Изучив записи с камеры домофона в подъезде потерпевшего, оперативники смогли установить личность курьера и отследить его маршрут передвижения. В настоящее время в отношении 22-летнего молодого человека возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Подозреваемый заключен под стражу, — говорится в сообщении.
Также ростовским правоохранителям удалось установить причастность подозреваемого еще к трем аналогичным преступлениям, которые произошли в регионе. 13 мая злоумышленник забрал 4,75 миллиона рублей у жителя Советского района, 28 мая — 735 тысяч рублей у жителя Пролетарского района, а 31 мая — 1,1 миллиона рублей у супругов-пенсионеров из Батайска, передает сайт ведомства.
22 ноября 2024 года полицейские задержали 47-летнего мужчину из Ростовской области, который работал курьером для телефонных мошенников, обманувших 53-летнюю москвичку, в Большом Сергиевском переулке в центре столицы. Общий ущерб составил примерно два миллиона и 350 тысяч рублей.