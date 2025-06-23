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Мосгорсуд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову

МОСКВА, 23 июн — РИА Новости. Мосгорсуд 1 июля огласит приговор экс-замминистру обороны РФ Тимуру Иванову по делу о растрате 216 миллионов рублей при покупке паромов, сообщил РИА Новости один из участников процесса.

Источник: © РИА Новости

«Мосгорсуд огласит приговор Иванову и Филатову 1 июля в 15.00», — сказал собеседник агентства.

Процесс проходит в закрытом режиме. В понедельник в прениях сторон гособвинитель запросил Иванову 14,5 лет колонии общего режима, второму фигуранту Антону Филатову — 14 лет. Кроме того, суд просил обратить имущество Иванова в доход государства.

Мосгорсуд рассматривает дело с конца марта.

В обвинительном заключении говорится о событиях 2015 года. По версии следствия, на момент вменяемого преступления Тимур Иванов возглавлял АО «Оборонстрой», а второй фигурант дела — Антон Филатов занимал пост руководителя «Оборонлогистика», которая подчинялась напрямую Иванову. Обоих обвиняют в хищении 216 миллионов 674 тысяч 708 рублей у «Интеркоммерц» при покупке двух паромов «Агиос Лаврентиус» и «Мария-Елена» для Керченской переправы в обход санкций. Оба вину не признают.

Кроме того, Иванов, предприниматель Сергей Бородин и руководитель «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин — фигуранты дела о взятках, которое пока не дошло до суда. Также в отношении Иванова и Фомина возбуждено новое уголовное дело о взятке. По словам источника РИА Новости, оно появилось вскоре после того, как Бородин заключил сделку со следствием.