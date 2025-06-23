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16 ножевых: В Кировской области подросток совершил зверское убийство ребёнка

В Кировской области 14-летний подросток зарезал десятилетнего ребёнка. По информации «Рен-ТВ», о пропаже мальчика заявила его мама, жительница поселения у железнодорожной станции Просница. В ходе поисков кинологи нашли тело с 16 ножевыми ранениями.

Источник: Life.ru

По информации телеканала, вечером 21 июня группа детей, включая 10-летнего мальчика, играла на улице. К ним подошёл 14-летний подросток и предложил ребёнку пойти с ним в лес, чтобы посмотреть на электровелосипед. Через некоторое время подросток вернулся один, напугал остальных детей, и они разбежались.

Подростка уже задержали, он признал свою вину. Выяснилось, что он состоит на учёте в детской комнате полиции за бродяжничество. По данным СУ СК России по Кировской области, в отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

Ранее сообщалось, что в Приморском крае нашли тело утопленного новорождённого ребёнка. Малыша обнаружили в сточном канале реки Астраханка. К делу подключилась полиция, которая организовала расследование, но родителей найти пока не удалось.