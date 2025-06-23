16 ножевых: В Кировской области подросток совершил зверское убийство ребёнка

По информации телеканала, вечером 21 июня группа детей, включая 10-летнего мальчика, играла на улице. К ним подошёл 14-летний подросток и предложил ребёнку пойти с ним в лес, чтобы посмотреть на электровелосипед. Через некоторое время подросток вернулся один, напугал остальных детей, и они разбежались.