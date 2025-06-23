В Ставрополье поймали мужчину, стрелявшего в прохожих и животных

Ранее, 19 мая, во Владивостоке мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка, который распылил в его сторону перцовый баллончик. Оба пострадали. Отмечается, что несовершеннолетний находится на профилактическом учёте. Расследование продолжается.