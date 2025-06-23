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В Ставрополье поймали мужчину, стрелявшего в прохожих и животных

В Железноводске, Ставропольского края, задержали мужчину, который открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. Об инциденте сообщила глава города Евгений Бакулин.

Источник: Life.ru

Мужчина стрелял по людям в Ставрополье. Видео © Telegram / Евгений Бакулин.

«В Железноводске произошёл неприятный инцидент: мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник был быстро задержан», — написал Бакулин в своём Telegram-канале.

Он добавил, что полиция проводит проверку обстоятельств произошедшего. Задержанный сейчас находится в полицейском участке.

Ранее, 19 мая, во Владивостоке мужчина выстрелил из травматического пистолета в подростка, который распылил в его сторону перцовый баллончик. Оба пострадали. Отмечается, что несовершеннолетний находится на профилактическом учёте. Расследование продолжается.