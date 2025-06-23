Огонь по базам США: Иран ударил по Аль-Удейду. Фото, видео

Иран заранее предупредил Катар о предстоящих ударах по американской военной базе в стране Stringer/Anadolu via Getty ImagesПентагон подтвердил атаку на базу в Катаре, пострадавших пока нет соцсети В результате иранского удара США не зафиксировали пострадавших или погибших среди своих военнослужащих соцсетиПосольство США в Катаре призвало американских граждан укрыться в убежищах до дальнейшего уведомления соцсетиСистема ПВО активирована на базе США Айн-аль-Асад в Ираке соцсетиИран продолжит ответные удары в ответ на американские атаки, удары Израиля и США должны остановиться, если они добиваются переговоров, передает агентство Рейтер соцсети.