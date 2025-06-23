Огонь по базам США: Иран ударил по Аль-Удейду. Фото, видео

Иран использовал столько же ракет для удара по базе США в Катаре, сколько Вашингтон для ударов по иранским ядерным объектам.
Вечером 23 июня Иран осуществил ракетный обстрел американских военных объектов, расположенных в Катаре и Ираке. В рамках ответных действий на недавние удары США по иранским ядерным объектам было выпущено не менее десяти ракет. Главным объектом атаки стала крупнейшая американская авиабаза «Аль-Удейд». По сообщениям средств массовой информации, все запущенные ракеты были успешно перехвачены средствами противовоздушной обороны, пострадавших среди личного состава не отмечается.
Власти Тегерана заранее проинформировали Катар и Соединенные Штаты о предстоящих ударах, воспользовавшись дипломатическими каналами с целью снизить возможные потери среди населения. По заявлениям официальных представителей Ирана, нанесение ударов рассматривалось как ответная мера на действия Соединенных Штатов. В соцсетях появляются фотографии и видео от очевидцев. Некоторые из них — в материале URA.RU.
Иран начал операцию против американских военных баз в Катаре и Ираке, эта операция получила название «Хорошая весть о победе», сообщают в понедельник иранские СМИ.
«Ракетная операция Ирана против американских баз в Катаре и Ираке началась под названием “Хорошая весть о победе”, — говорится в сообщении. Его приводит агентство Tasnim.
По меньшей мере три ракеты поразили базу США в Катаре, утверждает иранский телеканал Press TV. «Пока три ракеты ударили базу “Аль-Удейд”, — говорится в сообщении в Telegram-канале телеканала.
Согласно заявлению Высшего совета национальной безопасности Ирана, для нанесения удара по американской базе в Катаре Тегеран применил такое же количество ракет, какое ранее было использовано Соединенными Штатами при атаках на иранские ядерные объекты.
«Количество ракет, использованных в этой успешной операции, было таким же, как и количество бомб, использованных США при атаке на ядерные объекты Ирана», — говорится в заявлении, его цитирует в понедельник иранское агентство Nour News.
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