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Полиция нашла живой пропавшую две недели назад девушку из Нижнего Новгорода

Родителям пропавшей поступали сообщения с требованием выкупа.

Источник: Аргументы и факты

Правоохранители нашли жительницу Нижнего Новгорода, которая перестала выходить на связь две недели назад, с девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

О пропаже 21-летней девушки из Кстовского района в начале июня сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, она перестала выходить на связь, а ее родителям начали присылать сообщения с требованием выкупа.

«Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области», — написала Волк в своем Telegram-канале.

Она рассказала, что обстоятельства инцидента выясняются.

На видео, которое опубликовала Волк, девушка говорит, что самостоятельно отправилась в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о поступлении в вуз. Жительница Нижнего Новгорода говорит, что насильно ее никто не удерживал, а отправленные родителям видео с угрозами объяснила «челленджем» с подругой.

Ранее сообщалось, что тело пропавшего 21 июня 10-летнего мальчика со следами ножевых ранений нашли в лесу около станции Просница в Кировской области.

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