Полиция нашла живой пропавшую две недели назад девушку из Нижнего Новгорода

На видео, которое опубликовала Волк, девушка говорит, что самостоятельно отправилась в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о поступлении в вуз. Жительница Нижнего Новгорода говорит, что насильно ее никто не удерживал, а отправленные родителям видео с угрозами объяснила «челленджем» с подругой.