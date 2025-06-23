Полиция нашла живой пропавшую две недели назад девушку из Нижнего Новгорода

Правоохранители нашли жительницу Нижнего Новгорода, которая перестала выходить на связь две недели назад, с девушкой все в порядке, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
О пропаже 21-летней девушки из Кстовского района в начале июня сообщили местные Telegram-каналы. По их данным, она перестала выходить на связь, а ее родителям начали присылать сообщения с требованием выкупа.
«Сегодня полицейские обнаружили ее живой и здоровой в одном из хостелов в городе Бронницы Московской области», — написала Волк в своем Telegram-канале.
Она рассказала, что обстоятельства инцидента выясняются.
На видео, которое опубликовала Волк, девушка говорит, что самостоятельно отправилась в Москву, чтобы посмотреть столицу и узнать о поступлении в вуз. Жительница Нижнего Новгорода говорит, что насильно ее никто не удерживал, а отправленные родителям видео с угрозами объяснила «челленджем» с подругой.
Ранее сообщалось, что тело пропавшего 21 июня 10-летнего мальчика со следами ножевых ранений нашли в лесу около станции Просница в Кировской области.