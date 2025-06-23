«Аэрофлот» изменил маршрут полетов в Дубай и Абу-Даби

Ранее российские авиакомпании были вынуждены отменить или скорректировать рейсы на Ближний Восток из-за эскалации в регионе и закрытия воздушного пространства над Ираном, Израилем, Ираком и частично Иорданией. В результате маршруты в ОАЭ были изменены, а время полета увеличилось, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.