«Аэрофлот» изменил маршрут полетов в Дубай и Абу-Даби

«Аэрофлот» изменил маршруты.
Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что выполняет рейсы между Россией и ОАЭ по альтернативным, безопасным маршрутам из-за закрытия воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.
«В связи с закрытием воздушного пространства ряда стран Ближнего Востока “Аэрофлот” сообщает, что не выполняет рейсы из ОАЭ над территорией указанных стран. Рейсы в Дубай и Абу-Даби осуществляются по безопасным маршрутам», — заявили в telegram-канале авиакомпании.
Ранее российские авиакомпании были вынуждены отменить или скорректировать рейсы на Ближний Восток из-за эскалации в регионе и закрытия воздушного пространства над Ираном, Израилем, Ираком и частично Иорданией. В результате маршруты в ОАЭ были изменены, а время полета увеличилось, чтобы обеспечить безопасность пассажиров.