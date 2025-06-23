Десятки рейсов на Ближний Восток перенаправлены в другие аэропорты

Минимум 26 коммерческих рейсов были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства.
По меньшей мере 26 коммерческих рейсов, следовавших в Дубай (ОАЭ) и Доху (Катар), были перенаправлены из-за закрытия воздушного пространства в регионе Ближнего Востока. Об этом сообщает авиационная аналитическая компания Cirium, данные которой приводит CNN.
«Двадцать два рейса направлялись в Доху, а остальные направлялись в Дубай. Некоторые из рейсов были перенаправлены в другие аэропорты по маршруту, в то время как другие вернулись в аэропорт вылета. Двенадцать из перенаправленных рейсов в Доху выполнялись авиакомпанией Qatar Airways», — сказано в сообщении.
Отмечается, что закрытие воздушного пространства может затронуть и другие рейсы. В ближайшее время из Северной Америки на Ближний Восток запланированы 39 рейсов, а из Европы — 210. При сохранении ограничений они могут быть отменены.
Ранее стало известно, что количество ближневосточных стран, ограничивших полеты, выросло до шести. Массовые отмены и корректировки рейсов в страны Ближнего Востока уже затронули российские и зарубежные авиакомпании после эскалации конфликта в регионе, что привело к закрытию воздушного пространства над рядом государств. Позже авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что выполняет рейсы между Россией и ОАЭ по альтернативным маршрутам.