Десятки рейсов на Ближний Восток перенаправлены в другие аэропорты

«Двадцать два рейса направлялись в Доху, а остальные направлялись в Дубай. Некоторые из рейсов были перенаправлены в другие аэропорты по маршруту, в то время как другие вернулись в аэропорт вылета. Двенадцать из перенаправленных рейсов в Доху выполнялись авиакомпанией Qatar Airways», — сказано в сообщении.