Shot: Убийство главы колледжа олимпрезерва могли заказать из-за долгов

Убийство директора Новомосковского колледжа Александра Архипова и его адвоката Евгения Аксенова могло быть заказано их должниками, которые должны были вернуть крупную сумму денег. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил Shot.
— на данный момент основной версией произошедшего является заказное убийство. Предварительно, жертвы зарабатывали выдачей займов под проценты и сегодня должны были встретиться со своими очередными должниками. Однако, на месте встречи по их машине открыл огонь неизвестный, смертельно их ранил и скрылся с места, — говорится в публикации.
Автомобилисты, которые проезжали мимо места трагедии, вызвали на место полицию и скорую, но прибывшие медицинские специалисты смогли только констатировать смерть. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает Telegram-канал.
Об убийстве стало известно вечером 23 июня. По данным журналистов, тела с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский, находящихся рядом с городом Узловая. Позднее появилась информация о том, что мужчины ехали на автомобиле в сторону поселка Майский, и на трассе между ним и населенным пунктом Роткинский на Архипова и Аксенов напал неизвестный, начав стрелять по машине. Преступник смог скрыться, его личность на данный момент неизвестна.