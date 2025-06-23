Shot: Убийство главы колледжа олимпрезерва могли заказать из-за долгов

Об убийстве стало известно вечером 23 июня. По данным журналистов, тела с огнестрельными ранениями нашли в автомобиле на трассе между поселками Майский и Роткинский, находящихся рядом с городом Узловая. Позднее появилась информация о том, что мужчины ехали на автомобиле в сторону поселка Майский, и на трассе между ним и населенным пунктом Роткинский на Архипова и Аксенов напал неизвестный, начав стрелять по машине. Преступник смог скрыться, его личность на данный момент неизвестна.