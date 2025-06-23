Туристка из Бразилии упала в кратер вулкана: её ищут при помощи дронов

Бразильская туристка оказалась в сложной ситуации после падения со скалы рядом с вулканом Ринджани в Индонезии. Как сообщает BBC, 26-летняя Джулиана Маринс путешествовала с группой в районе кратера и упала утром 21 июня. Свидетели инцидента слышали ее крики и запечатлели момент на видео.
На записи видно, как девушка сидит на склоне без возможности подняться. Спасатели оперативно развернули поисково-спасательную операцию, включая использование дронов, и осуществили спуск с веревками, однако их усилия не увенчались успехом. Как сообщили власти, туман препятствовал поискам, и команда смогла продвинуться лишь на 250 метров, оставаясь в 350 метрах от места последнего визуального контакта с Джулианой.
С момента падения девушка провела три дня без еды и воды, и состояние ее здоровья вызывает серьезные опасения. Министерство иностранных дел Бразилии направило своих представителей для координации спасательных работ.