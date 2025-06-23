Туристка из Бразилии упала в кратер вулкана: её ищут при помощи дронов

На записи видно, как девушка сидит на склоне без возможности подняться. Спасатели оперативно развернули поисково-спасательную операцию, включая использование дронов, и осуществили спуск с веревками, однако их усилия не увенчались успехом. Как сообщили власти, туман препятствовал поискам, и команда смогла продвинуться лишь на 250 метров, оставаясь в 350 метрах от места последнего визуального контакта с Джулианой.