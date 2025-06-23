Суд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову

Московский городской суд огласит приговор по делу бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова 1 июля. Об этом в понедельник, 23 июня, сообщил один из участников процесса в инстанции.
— Мосгорсуд огласит приговор Иванову и Филатову 1 июля в 15.00, — приводит его слова РИА Новости.
Судебный процесс проходит в закрытом формате.
В тот же день прокурор запросил для Иванова, который проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, 14,5 года колонии. Кроме того, предполагается, что бизнесмен Сергей Бородин передал экс-замминистра особняк площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Тверской области. Вину Иванов не признал. В чем еще обвиняют бывшего замглавы Минобороны и почему его дело решили рассматривать в закрытом режиме — в материале «Вечерней Москвы».
После ареста Иванова весной 2024 года в Минобороны началась глобальная чистка, в ходе которой в СИЗО оказался целый ряд высокопоставленных военных чиновников и генералов. Так, следственные действия коснулись начальника управления кадров ведомства Юрия Кузнецова, главного связиста Вооруженных сил РФ Вадима Шамарина, бывшего замглавы министерства Дмитрия Булгакова и многих других.