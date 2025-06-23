Суд назначил дату оглашения приговора Тимуру Иванову

В тот же день прокурор запросил для Иванова, который проходил по делу о растрате 216 миллионов рублей при приобретении двух паромов для Керченской переправы, 14,5 года колонии. Кроме того, предполагается, что бизнесмен Сергей Бородин передал экс-замминистра особняк площадью 2,5 тысячи квадратных метров в Тверской области. Вину Иванов не признал. В чем еще обвиняют бывшего замглавы Минобороны и почему его дело решили рассматривать в закрытом режиме — в материале «Вечерней Москвы».