После убийства директора колледжа и адвоката под Тулой возбуждено уголовное дело

Убийство директора школы и адвоката под Тулой. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области.
«По предварительным данным, 23 июня 2025 года в посёлке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.
Дело возбудили по части 2 статьи 105 УК — убийство двух человек. Виновному может грозить пожизненное лишение свободы. Следственные органы совместно с полицией проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия.
Как ранее сообщал Life.ru, жертвами стали директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксёнов. Тела нашли в автомобиле недалеко от Узловой, между посёлками Майский и Роткинский.