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После убийства директора колледжа и адвоката под Тулой возбуждено уголовное дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту убийства директора колледжа олимпийского резерва и его адвоката в Тульской области. Пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщила об огнестрельных ранениях на телах убитых.

Источник: Life.ru

Убийство директора школы и адвоката под Тулой. Видео © Telegram / СУ СК России по Тульской области.

«По предварительным данным, 23 июня 2025 года в посёлке Майский Узловского района в автомобиле обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями. Оба потерпевших скончались на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Дело возбудили по части 2 статьи 105 УК — убийство двух человек. Виновному может грозить пожизненное лишение свободы. Следственные органы совместно с полицией проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия.

Как ранее сообщал Life.ru, жертвами стали директор Новомосковского колледжа олимпийского резерва Александр Архипов и его адвокат Евгений Аксёнов. Тела нашли в автомобиле недалеко от Узловой, между посёлками Майский и Роткинский.