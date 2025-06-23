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Иран продолжит наносить удары по США

Иран продолжит отвечать на удары США, но готов вернуться к дипломатии после наказания агрессора. Об этом сообщает агентство Reuters.

Иран готов продолжать удары по военным базам США.

Иран продолжит отвечать на удары США, но готов вернуться к дипломатии после наказания агрессора. Об этом сообщает агентство Reuters.

«У Тегерана есть необходимый рационализм, чтобы вернуться к дипломатии после наказания агрессора. Если Соединенные Штаты стремятся к переговорам, атаки Израиля и США должны прекратиться», — заявил представитель иранских властей. Его слова передает Reuters.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке с США при условии прекращения израильских атак на Ближний Восток. Иран неоднократно подчеркивал, что не стремится к эскалации конфликта, однако будет отвечать на удары, если агрессия продолжится. Аналогичные условия для возвращения к дипломатии Тегеран выдвигал и в переговорах с посредниками из Катара и Омана.