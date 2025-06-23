Иран продолжит наносить удары по США

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан заявлял о готовности возобновить переговоры по ядерной сделке с США при условии прекращения израильских атак на Ближний Восток. Иран неоднократно подчеркивал, что не стремится к эскалации конфликта, однако будет отвечать на удары, если агрессия продолжится. Аналогичные условия для возвращения к дипломатии Тегеран выдвигал и в переговорах с посредниками из Катара и Омана.