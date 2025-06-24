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Женщина с малышом упала в яму с водой в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 июн — РИА Новости Крым. В Керчи молодая женщина с ребенком провалилась в яму с водой. По данному факту идет проверка, сообщили РИА Новости Крым в республиканском МВД.

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы, указывается в сообщениях.

В полиции данный факт подтвердили.

«Заявление зарегистрировано в соответствующем порядке, будет проведена проверка», — сказали РИА Новости Крым в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что в Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы.