Женщина с малышом упала в яму с водой в Керчи

В понедельник в соцсетях появилась информация о том, что на улице Войкова в Керчи женщина с девятимесячным ребенком упала в канаву с водой. Предварительно, яма осталась после работ, которые выполняли коммунальные службы, указывается в сообщениях.
В полиции данный факт подтвердили.
«Заявление зарегистрировано в соответствующем порядке, будет проведена проверка», — сказали РИА Новости Крым в пресс-службе МВД.
Ранее сообщалось, что в Севастополе 12-летний мальчик упал в 17-метровый колодец и получил серьезные травмы.