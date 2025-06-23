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В Азербайджане ахунд похитил 16-летнюю ученицу во время занятий по изучению Корана

В Азербайджане 16-летняя девушка пришла на урок Корана в мечеть и не вернулась домой. Издание Oxu.Az сообщает, что школьницу похитил местный ахунд (священник — Прим. Life.ru).

Источник: Life.ru

Родители обратились в полицию, которая проводит следственные мероприятия. Отец девушки рассказал, что за четыре-пять месяцев до этого случая к ним пришла женщина. Она сообщила, что ахунд испытывает чувства к их дочери. Также говорилось, что мужчина планировал прислать сватов.

Спустя некоторое время священник пришёл к ним и извинился за свою предыдущую попытку. Отец посчитал, что инцидент улажен.

Выяснилось, что подозреваемый также фигурирует в другом уголовном деле — о похищении денег, собранных в мечети. Сообщается, что он забрал 20 000 манатов — это почти 919 тысяч рублей.

Ранее в Москве попытка похитить девушку попала на видео. Инцидент произошёл возле торгового центра «Автозаводский». Девушка, которую заталкивали в авто, проходила лечение в рехабе из-за проблем с наркотиками. По инициативе матери, находившейся рядом с машиной, её пытались вернуть туда.