В Азербайджане ахунд похитил 16-летнюю ученицу во время занятий по изучению Корана

Родители обратились в полицию, которая проводит следственные мероприятия. Отец девушки рассказал, что за четыре-пять месяцев до этого случая к ним пришла женщина. Она сообщила, что ахунд испытывает чувства к их дочери. Также говорилось, что мужчина планировал прислать сватов.
Спустя некоторое время священник пришёл к ним и извинился за свою предыдущую попытку. Отец посчитал, что инцидент улажен.
Выяснилось, что подозреваемый также фигурирует в другом уголовном деле — о похищении денег, собранных в мечети. Сообщается, что он забрал 20 000 манатов — это почти 919 тысяч рублей.
Ранее в Москве попытка похитить девушку попала на видео. Инцидент произошёл возле торгового центра «Автозаводский». Девушка, которую заталкивали в авто, проходила лечение в рехабе из-за проблем с наркотиками. По инициативе матери, находившейся рядом с машиной, её пытались вернуть туда.