В Азербайджане ахунд похитил 16-летнюю ученицу во время занятий по изучению Корана

Родители обратились в полицию, которая проводит следственные мероприятия. Отец девушки рассказал, что за четыре-пять месяцев до этого случая к ним пришла женщина. Она сообщила, что ахунд испытывает чувства к их дочери. Также говорилось, что мужчина планировал прислать сватов.