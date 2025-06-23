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Депутат, глава спорторганизации и бывший следователь: кого расстреляли в Тульской области

В Тульской области были расстреляны депутат Александр Архипов, руководивший колледжем олимпийского резерва, и его адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем. По данным СМИ, убийство могло быть заказным, следствие продолжается. Подробности в материале URA.RU.

Расстрел в Тульской области: убиты депутат и его адвокат.

В Тульской области были расстреляны депутат Александр Архипов, руководивший колледжем олимпийского резерва, и его адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем. По данным СМИ, убийство могло быть заказным, следствие продолжается. Подробности в материале URA.RU.

Руководитель спортивного колледжа.

С 2017 года Архипов возглавлял Тульский колледж олимпийского резерваФото: Александр Мамаев © URA.RU.

Александр Архипов родился в городе Бутурлиновка Воронежской области, но еще в детстве переехал в Тульскую область — в Новомосковск. Здесь он выстроил карьеру в спорте, образовании и политике. К моменту гибели ему было 38 лет. С 2017 года Архипов возглавлял Тульский колледж олимпийского резерва — ключевое учреждение в системе спортивной подготовки региона. При нём колледж не только сохранил традиции, но и развивал новые направления, например, триатлон. В 2023 году в Новомосковске прошли первые открытые соревнования по этому виду спорта.

Депутат и общественник.

Архипов участвовал в «Елке желаний», исполняя мечты подростковФото: Роман Наумов © URA.RU.

В 2023 году Александр Архипов стал депутатом Собрания депутатов Новомосковска от партии «Единая Россия». В этом качестве он курировал соцполитику, молодежные проекты, спорт и туризм. Он активно участвовал в жизни города: помогал пенсионерам и инвалидам, раздавал продуктовые наборы, участвовал в «Ёлке желаний», исполняя мечты подростков. В политическом рейтинге депутатов Новомосковска в 2024 году он занял 17-е место — улучшив свою позицию по сравнению с 25-м в 2023-м.

Успешный выпускник и организатор.

Архипов судил соревнования по плаваниюФото: Александр Кулаковский © URA.RU.

Архипов продолжал повышать квалификацию и в 2024 году окончил магистратуру по педагогике с отличием. Летом он участвовал в организации этапа международных довузовских игр CISM в Туле, где судил соревнования по плаванию. В его биографии гармонично сочетались спорт, образование и социальная активность.

Адвокат, защищавший Архипова.

В числе погибших был Евгений Аксенов — адвокат коллегии «Юстиниан» из ТулыФото: Илья Московец © URA.RU.

В числе погибших оказался и Евгений Аксенов — адвокат коллегии «Юстиниан» из Тулы, ранее служивший следователем. Он представлял интересы Александра Архипова и числился в списке адвокатов, оказывающих бесплатную юрпомощь в Новомосковске. Его имя стоит в официальном реестре адвокатов Тульской области.

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