Депутат, глава спорторганизации и бывший следователь: кого расстреляли в Тульской области

Расстрел в Тульской области: убиты депутат и его адвокат.
В Тульской области были расстреляны депутат Александр Архипов, руководивший колледжем олимпийского резерва, и его адвокат Евгений Аксенов, ранее работавший следователем. По данным СМИ, убийство могло быть заказным, следствие продолжается. Подробности в материале URA.RU.
Руководитель спортивного колледжа.
С 2017 года Архипов возглавлял Тульский колледж олимпийского резерваФото: Александр Мамаев © URA.RU.
Александр Архипов родился в городе Бутурлиновка Воронежской области, но еще в детстве переехал в Тульскую область — в Новомосковск. Здесь он выстроил карьеру в спорте, образовании и политике. К моменту гибели ему было 38 лет. С 2017 года Архипов возглавлял Тульский колледж олимпийского резерва — ключевое учреждение в системе спортивной подготовки региона. При нём колледж не только сохранил традиции, но и развивал новые направления, например, триатлон. В 2023 году в Новомосковске прошли первые открытые соревнования по этому виду спорта.
Депутат и общественник.
Архипов участвовал в «Елке желаний», исполняя мечты подростковФото: Роман Наумов © URA.RU.
В 2023 году Александр Архипов стал депутатом Собрания депутатов Новомосковска от партии «Единая Россия». В этом качестве он курировал соцполитику, молодежные проекты, спорт и туризм. Он активно участвовал в жизни города: помогал пенсионерам и инвалидам, раздавал продуктовые наборы, участвовал в «Ёлке желаний», исполняя мечты подростков. В политическом рейтинге депутатов Новомосковска в 2024 году он занял 17-е место — улучшив свою позицию по сравнению с 25-м в 2023-м.
Успешный выпускник и организатор.
Архипов судил соревнования по плаваниюФото: Александр Кулаковский © URA.RU.
Архипов продолжал повышать квалификацию и в 2024 году окончил магистратуру по педагогике с отличием. Летом он участвовал в организации этапа международных довузовских игр CISM в Туле, где судил соревнования по плаванию. В его биографии гармонично сочетались спорт, образование и социальная активность.
Адвокат, защищавший Архипова.
В числе погибших был Евгений Аксенов — адвокат коллегии «Юстиниан» из ТулыФото: Илья Московец © URA.RU.
В числе погибших оказался и Евгений Аксенов — адвокат коллегии «Юстиниан» из Тулы, ранее служивший следователем. Он представлял интересы Александра Архипова и числился в списке адвокатов, оказывающих бесплатную юрпомощь в Новомосковске. Его имя стоит в официальном реестре адвокатов Тульской области.