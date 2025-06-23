Дубай, Кувейт и Бахрейн возобновили полеты

Также сообщается, что посольство США в Катаре объявило о планах возобновить свою деятельность во вторник. Ограничения на работу аэропортов и воздушного пространства были введены рядом стран Ближнего Востока после ракетного удара Ирана по американским военным базам в Катаре и Ираке вечером 23 июня. Эти меры были связаны с опасениями эскалации конфликта и необходимостью обеспечить безопасность гражданских рейсов.