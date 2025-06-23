Задержанным по запросу США хакерам REvil вынесли приговор в Петербурге

Добавляется, что фигуранты были освобождены из-под стражи в зале суда после оглашения приговора. Также суд конфисковал у Бессонова и обратил в собственность государства два автомобиля BMW 2020 года выпуска, почти 52 миллиона рублей и 497 тысяч долларов, у Коротаева — автомобиль Mercedes-Benz 2019 года выпуска.