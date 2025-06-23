СКР показал видео с места двойного убийства в Тульской области

СУ СК России по Тульской области поделилось в своем Telegram-канале кадрами с места двойного убийства.
По информации ведомства, тела директора колледжа олимпийского резерва Тульской области Александра Архипова и адвоката Евгения Аксенова обнаружили в машине у поселка Майский Узловского района.
Судя по опубликованным кадрам, автомобиль нашли в лесистой местности. В машине разбито окно, на полу наблюдается лужа крови. Также запечатлен момент, когда сотрудник СКР достает из автомобиля гильзу.
Отметим, ранее сегодня стало известно, что по данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.