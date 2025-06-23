Трамп оценил ответ Ирана на атаки США

«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов крайне слабой реакцией, чего мы и ожидали, и на которую мы эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет — 13 из них были сбиты, а одну “отпустили”, поскольку она летела в неопасном направлении. Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и ущерб был минимальным», — отметил Трамп.