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Трамп оценил ответ Ирана на атаки США

Ответ Ирана на уничтожение ядерных объектов оказался «крайне слабым». Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

Трамп отреагировал на иранские атаки.

Ответ Ирана на уничтожение ядерных объектов оказался «крайне слабым». Об этом президент США Дональд Трамп написал на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Иран официально ответил на наше уничтожение их ядерных объектов крайне слабой реакцией, чего мы и ожидали, и на которую мы эффективно ответили. Было выпущено 14 ракет — 13 из них были сбиты, а одну “отпустили”, поскольку она летела в неопасном направлении. Рад сообщить, что ни один американец не пострадал, и ущерб был минимальным», — отметил Трамп.

Удары США и Израиля по ядерным объектам Ирана были нанесены после эскалации конфликта на Ближнем Востоке и взаимных атак между странами. Вашингтон заявил о полном уничтожении иранской ядерной инфраструктуры и подчеркнул, что операция получила поддержку союзников, включая Израиль. Несмотря на жесткие меры, американская сторона выразила готовность к переговорам с Ираном для урегулирования ситуации.

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