Саудовская Аравия сделала жесткое заявление против Ирана после ударов по Катару

Ранее с аналогичным заявлением выступил Египет, осудивший удары Ирана по Катару и выразивший полную поддержку эмирату. Министерство иностранных дел Египта назвало действия Тегерана нарушением суверенитета Катара и угрозой региональной стабильности. До этого МИД Катара также осудил атаку на американскую базу Аль-Удейд, а источники сообщали, что Иран заранее уведомил Доху о времени удара, чтобы минимизировать жертвы.