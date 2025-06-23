В Ставропольском крае мужчина открыл огонь по людям и животным: что известно об инциденте

Инцидент со стрельбой из пневматического оружия произошел в Ставропольском крае. Мужчина из Железноводска открыл огонь по случайным прохожим и животным. Злоумышленника удалось задержать, пишет «КП-Ставрополь», ссылаясь на главу Железноводска Евгения Бакулина.
Градоначальник сообщил, что сотрудники полиции уже проводят проверку обстоятельств случившегося. Сейчас злоумышленник доставлен в участок. Глава Железноводска отметил быструю реакцию полицейских, которым удалось в короткий срок отследить стрелявшего.
«В Железноводске произошел неприятный инцидент: мужчина открыл стрельбу из пневматического оружия по прохожим и животным. К счастью, благодаря оперативным действиям сотрудников правоохранительных органов, злоумышленник был быстро задержан», — уведомил Евгений Бакулин.
Ранее потасовка со стрельбой произошла в петербургской Гатчине. Мужчина подошел к компании молодых людей и устроил разборку. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он достал травматический пистолет и выстрелил одному из парней в бедро.