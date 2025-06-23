В Ставропольском крае мужчина открыл огонь по людям и животным: что известно об инциденте

Ранее потасовка со стрельбой произошла в петербургской Гатчине. Мужчина подошел к компании молодых людей и устроил разборку. Злоумышленник находился в состоянии алкогольного опьянения. Он достал травматический пистолет и выстрелил одному из парней в бедро.