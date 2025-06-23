Два уроженца Ингушетии находятся в розыске по делу о теракте в «Крокусе»

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в марте 2024 года, жертвами стали 149 человек, еще один пропал без вести, 609 пострадали. Следственный комитет завершил расследование в отношении 19 обвиняемых, их дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.