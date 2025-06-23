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Два уроженца Ингушетии находятся в розыске по делу о теракте в «Крокусе»

Двое уроженцев Ингушетии — Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев — объявлены в розыск по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

Всего по делу проходят 25 человек.

Двое уроженцев Ингушетии — Хаваж-Багаудин Алиев и Батыр Кулаев — объявлены в розыск по делу о теракте в «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил источник, близкий к следствию.

«Речь не идет об организаторах или непосредственных исполнителях теракта», — уточнил собеседник «Коммерсанта».

Ранее Следственный комитет России объявил о завершении расследования уголовного дела по факту теракта в «Крокусе». В отношении двух организаторов и четырех участников террористической организации предварительное следствие все еще продолжается.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел в марте 2024 года, жертвами стали 149 человек, еще один пропал без вести, 609 пострадали. Следственный комитет завершил расследование в отношении 19 обвиняемых, их дело направлено в прокуратуру для передачи в суд.